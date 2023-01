Ucraina: a breve telefonata Putin Erdogan, 'non escluse nuove iniziative di Ankara'**

Ankara, 4 gen. Nella giornata di oggi si terrà una telefonata fra Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, per discutere dell'hub del gas che il Presidente russo ha proposto di creare in Turchia, di una soluzione della crisi in Ucraina e della Siria, ha anticipato una fonte ad Ankara citata dall'agenzia russa Tass. "Non si possono escludere nuove iniziative di Ankara nel quadro della situazione in Ucraina, date le relazioni con i leader dei entrambi i Paesi coinvolti", ha affermato la fonte.

