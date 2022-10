Ucraina: Conte, 'basta guerra, se cittadini in piazza M5S ci sarà senza bandiere'**

Roma, 4 ott. Nel giorno in cui il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha illustrato i contenuti del quinto decreto interministeriale per la fornitura di armi all'Ucraina, Giuseppe Conte, leader M5s, unisce la sua voce a quanti stanno pensando ad una mobilitazione nazionale per la pace ed esprime l'auspicio che "cittadini che vivono con preoccupazione l'escalation militare in corso possano ritrovarsi a manifestare per invocare una svolta negoziale che ponga fine al conflitto". Questo auspicio è formulato in un'intervista ad Avvenire, nel numero in edicola domani.

"L'ossessione di una ipotetica vittoria militare sulla Russia, che nel frattempo continua nella sua efferata e ingiustificabile politica di aggressione, non vale il rischio di un'escalation anche con ricorso all'utilizzo di armi nucleari e non convenzionali e di affrontare una severa depressione economica da cui sarà difficile uscire". Secondo l'ex premier, che auspica una manifestazione "senza bandiere", l'iniziativa non indebolirebbe la posizione internazionale dell'Italia: "Al contrario, rafforzerebbe il protagonismo dell'Italia sulla strada della diplomazia, coinvolgendo gli altri partner Ue e uscendo da questa situazione in cui l'Europa risulta ‘non pervenuta', in quanto totalmente appiattita su una strategia anglo-americana".

