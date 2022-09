Ucraina: Conte, 'Draghi accodato a strategia decisa a Washington'**

Roma, 22 set. Il presidente del Consiglio Mario Draghi "solo dopo tre mesi" dall'inizio del conflitto ucraino "è venuto a confrontarsi in Parlamento. L'ho visto molto disponibile, premuroso e sollecito nell'accodarsi ad una strategia decisa a Washington. Avrei preferito un Governo italiano pronto a indirizzare in prima fila la strategia euroatlantica verso una strategia negoziale". Lo ha affermato Giuseppe Conte, ospite di Radio Capital della trasmissione 'The breakfast club'.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA