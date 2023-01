Ucraina: Conte, 'stiamo abbracciando escalation che porta a guerra mondiale'**

Roma, 27 gen. - "Qui l'unica certezza è questo oltranzismo bellicista. Assistiamo a un sempre maggiore coinvolgimento, anche dell'alleanza Nato, in questo conflitto, mentre scompaiono all'orizzonte i negoziati di pace. Lo abbiamo detto dall'inizio: l'unica prospettiva credibile è imporre una svolta diplomatica costante e faticosa. Questo non significa essere rassegnati alle condizioni che vorrebbe dettare la Russia, noi in questa vicenda non siamo neutrali, abbiamo sempre fermamente condannato l'aggressione di Putin e della Russia. Il problema è la via d'uscita. L'unica certezza in questo momento è questa escalation militare che stiamo abbracciando inviando arsenali sempre più sofisticati. Allora diciamolo che stiamo abbracciando una prospettiva di guerra mondiale e che lo stiamo facendo consapevolmente". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte al termine dell'incontro su riforme con il ministro Casellati.

"Per noi - aggiunge Conte - bisognerebbe percorrere la strada del negoziato che non mi sembra affatto un obiettivo che viene costruito come la storia insegna. Come si sono risolti gli altri conflitti? Con la distruzione totale dei Paesi belligeranti o con un percorso negoziale? Non ci si vuole assumere la responsabilità di costruirlo? Allora è solo escalation militare che significa deflagrazione nucleare, distruzione dei Paesi coinvolti, guerra mondiale". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte al termine dell'incontro su riforme con il ministro Casellati.

