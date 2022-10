Ucraina: Cottarelli su manifestazione indetta da Calenda, 'ci sarò'**

Roma, 19 ott. "Io ci sarò". Così Carlo Cottarelli, senatore eletto con il Pd, risponde via twitter a Carlo Calenda che sul social network ha invitato dem e Più Europa a partecipare sabato 5 novembre a una manifestazione alternativa rispetto a quella che si svolgerà lo stesso giorno, organizzata dalle Acli a cui ha già aderito Giuseppe Conte. "Sabato 5 novembre scenderemo in piazza a Milano -scrive Calenda- per ribadire il sostegno all'Ucraina contro l'invasore russo. La pace non può nascere dalla resa degli ucraini".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA