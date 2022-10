Ucraina: Ghini, 'sinistra litiga anche sulla pace? sembra episodio commedia all'italiana'**

Roma, 12 ott. ''La sinistra è divisa e litiga anche quando deve manifestare per la pace? Sembra un episodio della commedia all'italiana''. E' quanto dice all'Adnkronos l'attore e regista Massimo Ghini, ricordando che lui è stato uno dei fondatori del partito democratico: ''Quello che consiglierei ora alla sinistra - continua l'attore - è di fare il lavoro per cui è nata, per cui esiste e che dovrebbe saper fare meglio degli altri''.

''Ogni volta perdiamo da soli - continua Ghini - forse ci sarebbe da riflettere più su questo che sulle diverse 'anime' del Pd. C'è qualche governo di sinistra che è saltato perché è stato battuto dagli altri? No, è saltato perché è stato battuto internamente. Noi (la sinistra, ndr) non perdiamo mai perché sono più forti gli altri, ma perché siamo noi che ci dividiamo e ci facciamo male da soli''.

Per Ghini ''adesso la cosa più importante è mantenere il più possibile i nervi saldi - sottolinea - Credo che l'unica mossa intelligente che possa fare in generale la sinistra e la politica italiana tutta, sia chi va al governo sia chi va all'opposizione, è quella di cercare di fare seriamente qualcosa perché stiamo andando incontro a un periodo buio e molto difficile per il nostro paese e non si può discutere anche per le manifestazioni per la pace''.

Infine sulla Meloni futura premier italiana l'attore continua: ''Per me il fascismo è finito il 25 aprile del '45, la democrazia è forte e adesso chi prende in mano il governo in un momento come questo ha una responsabilità enorme che non gli invidio per niente. Ho quattro figli e devo pensare al loro futuro, non è che posso stare lì a gufare perché tutto salti per aria. Gli italiani hanno votato Fdi? - conclude Ghini - Ok, ora la Meloni deve essere intelligente e deve saper costruire una squadra che sia all'altezza di questa situazione pericolosissima per il nostro paese''.

(di Alisa Toaff)

