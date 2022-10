Ucraina: Letta, 'in ogni piazza per pace ma no equidistanza tra aggressore e aggredito'**

Roma, 12 ott. "Domani abbiamo due appuntamenti imporranti, vi chiedo di essere tutti presenti, ovviamente compatibilmente con il voto. Alle 17:30 ci vediamo a Via Nomentana 361 davanti all'ambasciata dell'Iran. Domani è il giorno in cui è cominciato tutto, il giorno in cui è stata arrestata Masha Amani. Un momento fondamentale per esprimere la nostra solidarietà. Sarà un momento di presidio semplice, non ci sarà altro, ma abbiamo voluto dare questo segnale perché ci è sembrato importante che non ci limitassimo solamente ai tweet". Così Enrico Letta agli eletti Pd.

"Alle 18.30 a Castro Pretorio invece davanti all'ambasciata russa c'è un sit in non organizzato da noi. Noi partecipiamo a tutte le iniziative che vogliono con forza e vocalità chiedere la pace e la fine della guerra, purchè non ci sia equidistanza tra aggressore e aggredito. Anche qui per chi può è bene che ci sia".

