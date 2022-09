Roma, 7 set. "Ha torto chi dice che le sanzioni non fanno male alla Russia. Le sanzioni fanno male alla Russia e la dichiarazione di Putin lo conferma, quindi c'è assolutamente bisogno di tener duro e di essere in grado di non mollare in questo momento". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.

