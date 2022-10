Ucraina: Mattarella, 'pace va costruita pazientemente'**

Roma, 31 ott. "La pace va pazientemente costruita e garantita ogni giorno in ogni società civile e appare evidente, in questo senso, il ruolo del risparmio e dei suoi impieghi come motore di stabilità, sviluppo e strumento di coesione sociale". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente dell'Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio S.p.a., Francesco Profumo, in occasione della Giornata mondiale del risparmio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA