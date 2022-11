Ucraina: ministero esteri Polonia convoca ambasciatore Russia**

Roma, 15 nov. "Il 15 novembre 2022 si è svolto per molte ore un altro massiccio bombardamento dell'intero territorio dell'Ucraina e delle sue infrastrutture critiche, condotto dalle forze armate della Federazione Russa. Alle 15:40 nel villaggio di Przewodów nel Hrubieszów poviat nel Voivodato di Lubelskie, un missile di fabbricazione russa è caduto, uccidendo due cittadini della Repubblica di Polonia. In relazione a questo evento, il Ministro degli Affari Esteri, Zbigniew Rau, ha convocato l'ambasciatore della Federazione Russa presso il Ministero degli Affari Esteri e ha chiesto immediate spiegazioni dettagliate". Così in una nota il mistero della difesa della Polonia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA