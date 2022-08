Roma, 24 ago. "Ci si muove a livello europeo e internazionale, non c'è l'Italia che fa per conto suo" ma "sicuramente va posto al tavolo europeo il fatto che quello che è stato fatto fino a oggi non è servito". Così Matteo Salvini a Radio 24 chiedendo che il governo Draghi ponga la questione "altrimenti il prossimo governo dovrò proporre razionamento di energia e gas".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA