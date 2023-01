Ucraina: Tajani, 'Italia continuerà a fare sua parte, forniremo altre armi'**

Roma, 11 gen. ''L'Italia continuerà a fare la sua parte'' in Ucraina e ''siamo pronti a inviare altre armi'' con l'obiettivo di arrivare a ''una pace giusta'' che riconosca ''l'indipendenza'' di Kiev. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato da Radio Capital e sottolineando che ''stiamo facendo tutto quello che possiamo, abbiamo aumentato di 10 milioni i contributi economici, inviato oltre 50 tonnellate di materiale elettrico per la ricostruzione della rete elettrica del Paese distrutta dagli attacchi russi''. Tajani ha quindi aggiunto che ''continuiamo a sostenere l'Ucraina anche con altre armi, lo ha deciso il Parlamento, ora si voterà al Senato''. Il titolare della Farnesina ha precisato che ''prima di inviare altre armi sarà informato il Parlamento''.

In ogni caso, ha aggiunto il titolare della Farnesina, ''l'Italia continuerà a fare la sua parte insieme agli alleati'', a fornire armi ''per quanto possibile, e stiamo discutendo con i francesi per i sistemi di difesa aerea''.

