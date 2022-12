Ue: Letta, 'oggi ultimo intervento da segretario su Consiglio europeo'**

Roma, 13 dic. "Quello di oggi sarà il mio ultimo intervento da segretario del mio partito in un dibattito parlamentare importante sull'Europa", quello che precede il Consiglio europeo, "che avviene ogni semestre. Dopo di me arriverà un segretario o una segretaria e voglio cogliere l'occasione per ringraziare il nostro gruppo parlamentare per il lavoro e per il sostegno". Così Enrico Letta in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio ue.

