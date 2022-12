Ue: Mattarella, 'riforme e cooperazione nel mondo per rispondere a sfide'**

Roma, 16 dic. "L'Unione europea deve rimanere al passo con i tempi. I grandi cambiamenti e le sfide di questi ultimi anni impongono a tutti noi un'assunzione di responsabilità. Questo è il messaggio che è emerso lo scorso maggio dai lavori della Conferenza sul Futuro dell'Europa", con l'indicazione di "un percorso chiaro di riforma. Nel riformare se stessa l'Unione non deve però correre il rischio di guardare solo all'interno dei propri confini, ma deve continuare a mantenere viva la vocazione al dialogo e alla solidarietà, alla cooperazione con gli altri Paesi: l'Unione Europea può e deve porsi come partner affidabile e fornitore di sicurezza responsabile a livello globale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando il Corpo diplomatico per lo scambio degli auguri natalizi.

Pubblicità

"L'aggressione russa in Ucraina -ha ricordato il Capo dello Stato- ha ulteriormente posto in evidenza la continuità geopolitica e la rilevanza strategica dei rapporti di Italia ed Europa con il Mediterraneo allargato e con l'intero Continente africano, su cui con particolare gravità si stanno ripercuotendo gli effetti del conflitto russo-ucraino". Mattarella si è poi soffermato sul rapporto tra Europa e Balcani, "una regione fortemente colpita dalle conseguenze della guerra in Ucraina. Condividiamo con questa regione le stesse sfide, dalla crisi energetica a quella migratoria. L'Italia ha sempre sostenuto nell'ambito dell'Unione europea il percorso dell'allargamento".

"Con lo stesso spirito e la stessa intenzione l'Italia -ha concluso il Presidente della Repubblica- continua a incoraggiare l'Unione europea ad allacciare legami sempre più strutturati e fruttuosi con gli altri organismi regionali in tutti i continenti. In questo senso vanno celebrati il recente Vertice Unione europea-Asean, organizzazione cruciale per la stabilità dell'Asia, il dialogo avviato per un analogo incontro con l'America Latina e i negoziati in corso per la conclusione di intese volte al rafforzamento dei legami tra Unione europea e numerosi Paesi di entrambi in continenti".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA