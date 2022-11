Ue: Mattarella, 'voto unanimità paralizza Unione, formula ampiamente superata'**

Maastricht, 11 nov. "Il voto all'unanimità" nell'Unione europea "è una formula ampiamente superata, perchè si trasforma in un diritto di veto che paralizza l'Unione in un momento in cui i mutamenti e le crisi sono continui e richiedono decisioni non diluite nel tempo per essere assunte". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo aad alcune domande degli studenti dopo la Conferenza tenuta all'House of Government di Maastricht, in occasione del 30/mo anniversario della firma del Trattato.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA