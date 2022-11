Usa: Fetterman, 'sarò senatore, non vi deluderò'**

Washington, 9 nov. "È ufficiale. Sarò il prossimo senatore degli Stati Uniti dalla Pennsylvania. Abbiamo scommesso sulla gente della Pennsylvania e voi non ci avete deluso. E io non vi deluderò. Grazie". E' il commento a caldo su Twitter del candidato democratico John Fetterman dopo le proiezioni dei principali media americani che lo indicano come vincitore del seggio di senatore in Pennsylvania sul suo rivale repubblicano Mehmet Oz.

Il seggio della Pennsylvania era del repubblicano Patrick Tooney, che non ha corso per la rielezione. Lo Stato era considerato tra quelli essenziali che i repubblicani avrebbero dovuto vincere per avere possibilità di conquistare la maggioranza al Senato.

