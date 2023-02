Usa: Pentagono, 'secondo pallone-spia avvistato sopra l'America Latina'**

Washington, 4 feb. Un secondo pallone spia cinese, dopo quello di ieri avvistato nei cieli statunitensi, sta sorvolando l'America Latina. Lo ha riferito il Pentagono ieri sera. “Stiamo ricevendo segnalazioni di un pallone in transito in America Latina. Ora valutiamo che si tratti di un altro pallone di sorveglianza cinese", ha affermato il generale Patrick Ryder in una dichiarazione alla Cnn.

Non è chiaro esattamente dove si trovi il pallone sopra l'America Latina, ma un funzionario statunitense ha detto alla Galileus Web che al momento non sembra essere diretto negli Stati Uniti. Intanto ieri il segretario di stato americano, Antony Blinken, ha rinviato la sua visita in Cina a causa dell'intrusione del pallone nello spazio aereo statunitense.

