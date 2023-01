Usa: rivelate cause morte Leslie Jordan, improvvisa insufficienza cardiaca**

Roma, 20 gen. L'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles ha rivelato la causa ufficiale della morte dell'attore Leslie Jordan, morto lo scorso anno a ottobre all'età di 67 anni a seguito di un piccolo incidente automobilistico. La causa ufficiale, come riporta il sito Deadline Hollywood che riferisce la dichiarazione dell'ufficio del medico legale, è stata un'improvvisa insufficienza cardiaca dovuta a malattia cardiovascolare arteriosclerotica. È stata considerata dunque una morte naturale.

Jordan è morto la mattina del 24 ottobre in un incidente stradale tra Cahuenga Boulevard e Romaine Street a West Hollywood, in California. Stava andando sul set della sitcom 'Call Me Kat'. Poiché l'auto di Jordan aveva solo lievi danni, si sospettava da tempo che fosse morto per un'emergenza medica. Il lungo periodo di Jordan in 'Will e Grace', nei talent show e nei reality ha portato il pubblico ad un duro sfogo di dolore per la sua morte. L'attore sarà ricordato alla Grand Ole Opry House di Nashville il 19 febbraio dai suoi amici celebri, tra cui Eddie Vedder, Maren Orris, Margaret Cho, Jim Parsons e Mayim Bialik. Lo spettacolo si chiama "Reportin' for Duty: A Tribute to Leslie Jordan".

