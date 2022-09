11 settembre: vigili fuoco Milano commemorano colleghi

MILANO, 11 SET - Per commemorare i 343 colleghi deceduti nell'attentato di 21 anni fa, al World Trade Center di New York, i vigili del fuoco di Milano hanno organizzato stamattina una 'Stair Climb Challenge': una dozzina di pompieri hanno affrontato la salita di 110 piani, lo stesso numero di piani percorsi dai colleghi americani che entrarono nelle torri gemelle e morirono nel tentativo di salvare le vite di coloro che erano intrappolati all'interno. All'interno del Comando di via Messina, i pompieri hanno affrontato più volte la salita e la discesa del castello di manovra, così da percorrere i 110 piani. La prova, volontaria, è stata effettuata in divisa, con stivali, completo di antifiamma, sottoelmetto, elmetto da incendio, guanti e autorespiratore "per comprendere e celebrare nel migliore modo possibile il sacrificio dei colleghi di New York".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA