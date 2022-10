15 mln di italiani con miopia, se trascurata aumenta rischio glaucoma

Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) - "Proteggere l'apparato visivo è fondamentale, ma in Italia manca la cultura della prevenzione e ancora troppi sottovalutano i rischi correlati alla progressione delle miopie". A dirlo è Danilo Mazzacane, medico specializzato in Oftalmologia, vicepresidente della Commissione difesa vista Onlus, che in occasione della Giornata mondiale della vista del 13 ottobre con Consulcesi lancia il nuovo corso di formazione Ecm 'Incremento della miopia in età pediatrica: eziopatogenesi e terapie innovative'. A preoccupare gli esperti non solo la diffusione 'epidemica' della miopia - che solo in Italia interessa 15 milioni di persone e che secondo l'Oms interesserà il 50% della popolazione mondiale entro il 2050 - ma le molteplici complicanze che possono innescarsi a seguito di un peggioramento della patologia. "Non diagnosticare e trattare tempestivamente le miopie può portare ad un aumento del rischio di patologie oculari come la cataratta, il glaucoma, e le affezioni retiniche", spiega ancora Mazzacane che nel corso multimediale aperto a tutti i professionisti della salute ribadisce l'importanza di “puntare sulla prevenzione". "Dobbiamo rafforzare i servizi territoriali a difesa della vista con più screening e un'azione di educazione sanitaria che parta in primis dalle scuole e dai più giovani”, aggiunge Mazzacane che invita i camici bianchi ad aggiornarsi sulle ultime novità in termini di strategie terapeutiche ma anche in relazione alle nuove cause dietro il preoccupante aumento di casi di miopia e delle altre patologie che colpiscono l'occhio. Ribadire l'importanza di spendere più tempo all'aria aperta, ma anche una corretta alimentazione e regolamentare l'utilizzo di dispositivi elettronici e schermi, queste le principali raccomandazioni di Mazzacane che però ricorda “vederci 10 decimi non significa necessariamente avere l'apparato visivo integro perché possono esserci altre patologie, come la retinopatia diabetica, non ancora manifeste”, quindi “fondamentale sottoporsi a screening visivi e se necessario a successivi esami oculari”, conclude l'oculista che nel corso ribadisce l'importanza della collaborazione interprofessionale e multiprofessionale e in particolare il ruolo di pediatri e medici di famiglia nella prevenzione delle patologie dell'occhio. “L'innovazione tecnologica in ambito farmacologico e ottico-biomedico, ma anche la telemedicina, possono fornire nuove strategie per contrastare l'insorgenza della miopia e delle altre patologie dell'apparato visivo, è quindi necessario partire da un'adeguata preparazione degli utilizzatori di queste innovazioni”, conclude Mazzacane.

