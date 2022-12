25 aprile: La Russa, 'festeggiato con un mazzo di fiori a monumento partigiani'

Roma, 21 dic. Celebrare il 25 aprile come "ho già fatto" da ministro della Difesa: "sono andato al cimitero di Milano dove c'è una statua marmorea dedicata ai partigiani e ho portato un enorme mazzo di fiori che credo fossero il segno del mio riconoscimento di chi ha dato la vita per riconquistare la libertà". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, incontrando la stampa parlamentare per gli auguri natalizi. "Mi rifaccio esattamente al pensiero di Violante" quando era presidente della Camera, ha aggiunto riprendendo l'auspicio espresso per la pacificazione, "sperando che i tempi siano più maturi perchè cammini più velocemente".

