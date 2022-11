4 novembre: Roscani (Fdi), 'un film per ricordare eroi dimenticati nostra storia'

Roma, 4 nov. "La storia d'Italia è ricca di uomini, donne e giovanissimi eroi che hanno donato la propria vita per il bene dell'Italia. Per questo, oggi, 4 Novembre, chiediamo che vengano raccontate le storie di coloro che hanno sacrificato la propria vita per amor di Patria. Il desiderio degli italiani di conoscere chi ha onorato la nostro storia è grande. Il successo del viaggio del Treno della Memoria non è un caso. È necessario, quindi, che queste siano narrate attraverso gli strumenti che i nostri tempi ci offrono, così che anche i giovanissimi possano restarne affascinati". Lo dichiara Fabio Roscani, deputato di Fdi e presidente di Gioventù Nazionale.

Pubblicità

"Proprio per questo, l'obiettivo della nuova campagna di Gioventù Nazionale è promuovere la realizzazione di film o di serie tv che parlino delle grandi azioni compiute da coloro che si sono contraddistinti nelle trincee, e non solo, durante la Prima guerra mondiale. Intellettuali, contadini, medici, volontari, sindacalisti e artisti uniti perché prima di tutto profondamente italiani. Sarebbe giusto dedicar loro questo tributo non solo per riconoscenza ma per tramandare in veste popolare il loro ricordo. Siamo coscienti del fatto che non basterà certamente un film a creare una coscienza popolare. Allo stesso tempo, però, mentre parte della sinistra vuole cancellare la storia, sarebbe un primo passo per veicolare sentimenti eterni come l'amore e l'orgoglio verso la propria Patria", conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA