A Marsala un corso dedicato alle malattie del pancreas

MARSALA (TRAPANI) (ITALPRESS) - Un corso di due giorni dedicato alle malattie del pancreas, loro diagnosi e cura. Si svolge a Marsala "Pancreas 2000", un appuntamento biennale della Societá Europea di Pancreatologia. Un appuntamento prestigioso che ha visto nella cittadina trapanese riunirsi alcuni dei migliori esperti internazionali del settore. Sono circa 50 i medici arrivati da Marsala da tutta Europa, si tratta di professionisti impegnati in attivitá di ricerca e formazione. L'organizzazione in Italia é stata affidata ad IRCCS ISMETT-UPMC per la parte scientifica. Organizzazione perfetta anche grazie al sindaco e all'amministrazione comunale di Marsala. "Una scelta - sottolinea Cinzia Di Benedetto, direttore sanitario di ISMETT - che ci inorgoglisce e che evidenzia il ruolo di leadership dell'Istituto di Palermo nel trattamento endoscopico e chirurgico dei tumori del pancreas. Il nostro centro, infatti, é uno dei centri piú attivi nella cura e nel trattamento delle neoplasie di fegato e pancreas". ISMETT, inoltre, é il solo centro in Italia - insieme al San Raffaele di Milano - ad essere accreditato presso la Societá Europea di Pancreatologia (insieme al San Raffaele di Milano). "Pancreas 2000" é un corso itinerante, quello di Marsala é stato il secondo appuntamento europeo di quest'anno, prima della tappa siciliana il corso si é svolto a Stoccolma. - foto: screenshot sito Achpt - (ITALPRESS). fsc/com 11-Nov-22 17:24

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA