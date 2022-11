A Milano inaugurata M4, la nuova linea della metropolitana

MILANO, 26 NOV - Si inaugura oggi il primo tratto della M4, la nuova linea della metropolitana milanese che collega il centro con l'aeroporto di Linate. Il ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini durante l'inaugurazione ha voluto ricordare Raffaele Ielpo, l'operaio morto a gennaio del 2020 in un incidente sul lavoro durante i lavori di realizzazione dell'opera. "Grazie a chi ha il caschetto rosso - ha detto nel suo discorso -, penso che sia una giornata bella per tanti milanesi. Grazie a chi ha costruito con le sue mani un'opera che milioni di persone useranno, qualcuno non c'è più come Raffaele e grazie ai suoi fratelli che sono qui". "Lui è stato uno delle migliaia dei protagonisti silenziosi di questa opera d'arte", ha concluso Salvini e poi tutti hanno tributato Ielpo un grande applauso.

