A Milano inaugurata mostra itinerante dedicata a Dalla Chiesa

MILANO, 30 GEN - Momento di grande suggestione, questa mattina, a Milano, durante l'inaugurazione della mostra itinerante sul Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, quando, nelle scene finali del filmato di apertura che ripercorre la tragica uccisione del Prefetto da parte di Cosa Nostra, si sono sovrapposte le immagini dell'arresto di Matteo Messina Denaro. Un sentito applauso ha sottolineato il momento. Il videoclip ripercorre la strage avvenuta a Palermo il 3 settembre 1982 dove trovarono la morte, oltre a Dalla Chiesa, anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente della scorta Domenico Russo. La mostra, che dopo Milano si trasferirà a Torino e poi a Palermo, è curata da Andrea Pamparana e prodotta da Publimedia. Tra i relatori, oltre al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il Generale di Corpo d'armata Gino Micale, Comandante interregionale Pastrengo, e Nando Dalla Chiesa. "Io non so se esistano gli eroi ma se esistono lui è stato uno di questi - ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala -. Bene che questa mostra itinerante parta da Milano perché il Generale era stralegato alla nostra città. Noi facciamo memoria sempre, riteniamo che sia la via per costruire un futuro solido e tutte le occasioni che Milano ha per fare memoria le accoglie". Sala ha invitato tutti a parlarne e a farla visitare, soprattutto ai giovani.

