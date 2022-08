A Mirabilandia il “Fluo Party” dell'estate! Il 27 agosto apertura straordinaria fino all'1 di notte

(Ravenna, 22 agosto 2022) - Ravenna, 22 agosto 2022 – Ondate di colori fluorescenti stanno per invadere Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d'Italia. L'imperdibile “Fluo Party” dell'estate è in programma sabato 27 agosto dalle 21.30 e con apertura straordinaria fino all'1 di notte.

Speciali luci wood creeranno variopinte fluorescenze con divertenti effetti luminosi. Per una serata davvero wow e un divertimento più scintillante e luminoso in cui sentirsi protagonisti, è consigliato indossare magliette a tinta unita con colori molto chiari o molto scuri, accessori e make-up fluo: in questo modo le fluorescenze saranno ancora più evidenti!

All'interno del parco si potranno acquistare anche bracciali luminosi e bacchette starlight.

La colonna sonora della serata è affidata ad uno speciale djset con animazione di RDS-Radio Dimensione Suono, per scatenarsi al ritmo delle hit più popolari dell'estate.

Attrazione del Parco aperte fino all'1 di notte.

850.000 mq, 46 attrazioni, 6 aree tematiche, show, punti ristoro, negozi e photocall. Con questi numeri Mirabilandia è il più grande parco divertimenti in Italia che quest'anno festeggia i suoi primi 30 anni. Dall'apertura del 1992 a oggi ha continuamente aggiornato la sua offerta con attrazioni nuove, sempre uniche e diverse, per coinvolgere famiglie con bambini, ma anche giovani e adulti spericolati. Le tecnologie all'avanguardia rendono il Parco da Guinness dei primati: iSpeed il più alto e veloce launch coaster in Italia, Katun il più lungo inverted coaster in Europa, Divertical è il più alto water coaster al mondo ed Eurowheel, con i suoi 90 metri, è la seconda ruota panoramica più alta del continente. Il 2019 è stato l'anno di Ducati World: 35.000 mq completamente trasformati per accogliere la prima area tematica al mondo ispirata a un brand motociclistico. Nel 2014 è stata inaugurata Dinoland, la più vasta area presente in un parco divertimenti dedicata al mondo dei dinosauri. Il mondo dei cowboy è arrivato nel 2016 con la Far West Valley, completamente in stile old west e adatta a tutta la famiglia. Molto amato e seguito anche il programma degli show che propone, tra gli altri, “Hot Wheels City – La nuova sfida”, il più acclamato stunt show d'Europa, con il loop mobile più alto, 15 metri di altezza, mai eseguito prima in un parco divertimenti. Accanto a Mirabilandia nel 2003 è nato Mirabeach, un Parco acquatico in stile caraibico con sabbia bianchissima e una laguna cristallina che concilia relax e divertimento. Nel 2018 l'area è stata ampliata con ulteriori 20.000 mq, in cui sono ospitati 6 emozionanti scivoli, un'esclusiva area Vip e una piscina a onde di 2.000 mq.

