A.Saudita: cittadino Usa condannato a 16 anni per tweet critici del regime

Riad, 18 ott. Un cittadino americano è stato condannato a 16 anni di carcere in Arabia Saudita per aver criticato su Twitter. Saad Ibrahim Almadi, 72 anni, con doppia cittadinanza statunitense-saudita, era stato arrestato nel novembre 2021 dopo essere atterrato a Riad per quello che doveva essere un soggiorno di due settimane nel suo paese natale per un viaggio di lavoro e personale.

Suo figlio ha dichiarato alla Bbc di non voler vedere suo padre morire in prigione, aggiungendo che è stato incarcerato in condizioni che equivalevano alla tortura sin dal suo arresto da parte delle autorità saudite.

Il tribunale saudita che ha emesso la pena detentiva lo ha ritenuto colpevole di aver tentato di destabilizzare il regno e di sostenere e finanziare il terrorismo. Per il figlio invece, l'unica prova presentata alla corte consisteva in 14 tweet che includono critiche alla demolizione di vecchie parti delle città della Mecca e di Gedda, preoccupazione per la povertà nel regno e un riferimento al giornalista saudita assassinato Jamal Khashoggi.

