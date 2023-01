A2a, confermato rating A- per prestazioni legate al climate change

Milano, 2 gen. L'organizzazione no-profit Cdp (ex carbon disclosure project), che detiene il più grande database internazionale sulle performance ambientali delle più importanti organizzazioni mondiali, ha confermato il rating A- per le prestazioni legate al cambiamento climatico di A2a.

Pubblicità

Lo fa sapere il gruppo in una nota, sottolineando che l'edizione di quest'anno lo vede ottenere uno dei punteggi più elevati non solamente nella classifica relativa al 'climate change', ma anche per l'assessment 'water security', consentendo così ad A2a di posizionarsi in testa alle quasi 300 aziende italiane monitorate.

"Queste valutazioni Cdp - sottolinea la nota di A2a - sono una testimonianza dell'impegno del gruppo nell'affrontare il cambiamento climatico. La sostenibilità, le tematiche esg e l'agenda 2030 rappresentano il fondamento del suo piano strategico decennale, che si basa sul continuo rinnovamento e conversione delle infrastrutture dell'azienda per contribuire ad accelerare la decarbonizzazione del Paese, attraverso la produzione e l'utilizzo di energia green".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA