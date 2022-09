Roma, 15 set. "L''aborto è una scelta non una colpa. Ci sono molti motivi per cui vi si ricorre e non sono solo economici. Meloni lascerà libere le donne di scegliere? Non ne siamo sicure…". Così Debora Serracchiani del Pd su twitter.

