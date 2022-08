Aborto: Usa, Biden firma un altro ordine esecutivo per difendere accesso

Washington, 3 ago. (Adnkronos Salute) - Joe Biden oggi firma un altro ordine esecutivo nell'ambito dello sforzo della sua amministrazione di difendere l'accesso all'aborto dopo la sentenza della Corte Suprema che ha annullato le protezioni costituzionali per il diritto delle donne a scegliere. Il presidente, che ha esultato per i risultati del referendum in Kansas dove è stato bocciato un referendum per annullare il diritto all'aborto sancito nello Stato, firmerà l'ordine durante la riunione inaugurale della appena creata task force per i difendere i diritti riproduttivi delle donne. Nell'ordine verrà chiesto al ministro della Sanità, Xavier Becerra, di considerare "tutte le azioni appropriate per garantire che le strutture sanitarie rispettino le leggi federali anti discriminazione in modo che le donne ricevano l'assistenza medica senza ritardi". L'ordine in particolare è diretto a tutelare le donne che sono costrette dalle leggi anti aborto approvate in oltre una decina di stati a guida repubblicana a recarsi in un altro stato per le interruzioni di gravidanza, garantendo che abbiano accesso all'assistenza medica anche quella pubblica Medicaid riservata ai redditi più bassi.

