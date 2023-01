Accor presenta Handwritten Collection, un portafoglio globale di hotel curati con passione

- IL NUOVO MARCHIO VIENE LANCIATO CON UNA PRESENZA IMMEDIATA DI 12 HOTEL IMPEGNATI IN TUTTO IL MONDO. LE STRUTTURE METTERANNO IN CONTATTO GLI OSPITI CON IL FASCINO, IL CARATTERE E IL CALORE DEI LORO ALBERGATORI

Pubblicità

PARIGI, 20 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- Accor, uno dei principali gruppi alberghieri a livello internazionale, ha annunciato oggi un'entusiasmante nuova aggiunta all'impareggiabile rete di marchi del Gruppo: Handwritten Collection, un portafoglio globale di incantevoli hotel personalizzati che offrono un'esperienza di ospitalità intima ed elegante. Accor ha già oltre 110 progetti Handwritten nel mondo per un totale di oltre 11.500 camere, tra cui 12 contratti già firmati, con cinque strutture di cui si prevede l'apertura nel primo trimestre 2023.

Tra le strutture Handwritten Collection che apriranno nei prossimi mesi si annoverano l'Hotel Shanghai Sheshan Oriental, Handwritten Collection a Shanghai, Cina; Le Saint Gervais Hotel & Spa, Handwritten Collection a Saint Gervais, Francia; Wonil Hotel Perth, Handwritten Collection a Perth, Australia; Hotel Morris, Handwritten Collection a Sydney, Australia; e Le Splendid Hotel Lac d'Annecy, Handwritten Collection ad Annecy, Francia. Altre strutture apriranno nel corso dell'anno e successivamente; tra queste, l'Hotel Les Capitouls Toulouse Centre, Francia; Oru Hub Hotel, Handwritten Collection a Tallinn, Estonia; Square Lodge Hotel La Roche sur Yon, Handwritten Collection a La Roche-sur-Yon, Francia; Sunrise Premium Resort, Handwritten Collection ad Hoi An, Vietnam; Paris Montmartre Sacré Coeur*, Handwritten Collection a Parigi, Francia oltre a varie strutture a Bucarest, Romania e Madrid, Spagna. Si prevede che il portafoglio della Handwritten Collection raggiungerà più di 250 hotel entro il 2030.

"Handwritten Collection arricchisce l'offerta di Accor nel segmento 'collection brands' con un'accurata selezione di hotel che presentano concept affascinanti e unici. Il nostro obiettivo, oltre a offrire un'esperienza davvero autentica agli ospiti, è quello di supportare il crescente numero di proprietari di hotel boutique o indipendenti che desiderano accrescere la loro visibilità a livello globale, entrare in contatto con un pubblico più vasto e incrementare il fatturato senza perdere la propria identità", ha dichiarato Alex Schellenberger, Chief Marketing Officer, Premium, Midscale, Economy Brands, Accor. "Gli hotel presenti nella Handwritten Collection sono quelli ricercati dai viaggiatori che apprezzano le esperienze di viaggio che scaldano il cuore e un tocco di ospitalità tradizionale, così come da albergatori che hanno a cuore la personalità unica delle loro strutture e desiderano i vantaggi che derivano da un partner leader a livello globale".

Con la creazione di Handwritten Collection, Accor amplia il suo impareggiabile portafoglio di marchi e l'offerta di hotel di fascia media, e cercherà di replicare il successo ottenuto con gli altri marchi Collection del Gruppo in altri segmenti. Tra questi, la MGallery Hotel Collection, un leggendario portafoglio nel segmento upper upscale che conta attualmente oltre 100 boutique hotel in tutto il mondo e la Emblems Collection, il primo marchio luxury di Accor, una selezione attentamente curata di hotel distintivi che sono emblematici della loro destinazione, del loro designer o del loro posto nella storia. Con un simile approccio personalizzato, la Handwritten Collection riunirà hotel con una spiccata personalità, che riflettono intimamente il carattere e il calore delle persone che li amano e si occupano di essi. Come un biglietto scritto a mano, i tocchi personali dei padroni di casa si incontreranno in maniera discreta in alcuni momenti del viaggio dell'ospite. Da un'accoglienza calorosa che si trasforma in una conversazione, fino a delizie appena sfornate alle quali gli ospiti non sapranno resistere, non ci saranno due hotel o due soggiorni uguali.

Un padrone di casa che trasuda passione

Handwritten Collection offre una varietà di hotel così diversi tra loro che è come se ogni albergatore locale invitasse gli ospiti nella propria affascinante ed elegante casa. L'esperienza degli ospiti delle strutture Handwritten Collection fa rivivere lo spirito del padrone di casa: i suoi gusti, le sue passioni e le piccole stranezze della sua personalità. Ogni albergatore locale offre una presenza affascinante che intreccia il proprio carattere e la propria personalità nel tessuto dell'hotel, coinvolgendo gli ospiti con saggezza locale e conversazioni piacevoli, portando un'energia personalizzata all'esperienza del cliente.

"Il modo in cui ogni host interagisce con i propri ospiti è ponderato e dà vita alle proprie passioni personali", ha aggiunto Caroline Bénard, Global SVP Economy & Midscale Brands, Accor. "Che si tratti di un contesto sociale o dell'intimità della camera di un ospite, ci saranno momenti di narrazione e coinvolgimento che creeranno un legame autentico. Questo rapporto tra l'host e il cliente contribuisce a rendere il soggiorno più significativo e memorabile."

Progettato per albergatori indipendenti

La Handwritten Collection è stata progettata anche per soddisfare le esigenze dei proprietari di hotel indipendenti. Con un tasso di conversione attuale dell'80%, la maggior parte delle strutture che entreranno a far parte della Handwritten Collection sarà costituita da progetti di conversione piuttosto che da nuove costruzioni, il che richiede un processo di transizione e di avvio più semplice e un modello di crescita e sviluppo più sostenibile. Gli standard del marchio sono progettati per essere flessibili, leggeri e facili da raggiungere. Inoltre, Handwritten Collection offre un ROI diretto e l'opportunità per i proprietari di massimizzare i ricavi con l'accesso immediato alla potenza e alla portata delle piattaforme di vendita, distribuzione e fidelizzazione di Accor, beneficiando al contempo delle capacità ambientali, sociali e di governance (ESG) del Gruppo.

"Nel 2022 Accor ha contrattualizzato in media a livello globale più di un hotel al giorno e ha aperto quasi una struttura al giorno. Puntiamo a continuare questa crescita anticipando le esigenze dei nostri ospiti e allineandoci ai criteri di investimento dei nostri partner e proprietari. Gli hotel indipendenti cercano sempre più la forza della potente piattaforma di vendita, distribuzione e fidelizzazione di Accor per aumentare i loro ricavi e aiutarli a ottimizzare i costi, mantenendo al contempo il loro carattere distintivo e offrendo un prodotto, un servizio e un'esperienza di altissima qualità. La Handwritten Collection offre loro una soluzione ideale, proponendo l'opzione per un contratto di franchising e un livello di investimento flessibile e conveniente. Non vediamo l'ora di collaborare con proprietari e partner e di accogliere altri hotel di tutto il mondo in questa straordinaria collezione. Con oltre 110 proprietà e 11.500 camere in trattativa per entrare a far parte di Handwritten Collection, tra cui 12 hotel già impegnati, puntiamo ad avere più di 250 strutture entro il 2030", ha dichiarato Camil Yazbeck, Global Chief Development Officer, Premium, Midscale, Economy, Accor.

STRUTTURE HANDWRITTEN COLLECTION DEGNE DI NOTA

Hotel Shanghai Sheshan Oriental, Handwritten Collection, Shanghai, Cina , apertura 19 gennaio 2023

Vicino al parco nazionale di Sheshan, l'Hotel Shanghai Sheshan Oriental dispone di oltre 124.000 metri quadrati di giardini all'inglese, inclusa una piscina all'aperto sulla spiaggia per un'esperienza indimenticabile di resort urbano. La struttura, che apre come primo hotel della Handwritten Collection, offre un team di assistenza dedicato per allestire e gestire le pause tè e creare esperienze culinarie su misura per gli ospiti.

Le Saint Gervais Hotel & Spa, Handwritten Collection, Saint Gervais, Francia, apertura il 19 gennaio 2023

Progettato come una casa vacanze chic e artistica, Le Saint Gervais Hotel & Spa combina lo spirito del movimento art nouveau con il gusto contemporaneo, facendo rivivere la bellezza di una casa storica. La cultura ottomana rivivrà anche nell'esperienza degli ospiti grazie a elementi quali l'angolo biblioteca, il caffè turco e gli infusi alle erbe disponibili nella spa.

Wonil Hotel Perth, Handwritten Collection, Perth, Australiaapertura ai primi di febbraio 2023

Situato sulla riva del fiume Swan, accanto al Kings Park e a pochi minuti dal quartiere centrale degli affari di Perth, il Wonil Hotel offre un ambiente elegante e moderno. Gli ospiti apprezzeranno questa elegante base in cui si sentiranno a casa, da cui partire per esplorare una vivace città nota per il suo sole infinito e le sue spiagge incontaminate.

Hotel Morris, Handwritten Collection, Sydney, AustraliaApertura Febbraio 2023

Situato all'interno di uno splendido edificio in stile rinascimentale italiano, l'Hotel Morris, con 82 camere, riapre come parte della Handwritten Collection dopo un importante restauro, che fonde l'eleganza europea e il carattere australiano, onorando le radici storiche dell'hotel.

Le Splendid Hotel Lac d'Annecy, Handwritten Collection, Annecy, Franciaapertura aprile 2023

Situato vicino al centro della città e al lago di Annecy, lo Splendid Hotel offre caratteristiche uniche Art Déco con un tocco di modernità anni '50 nella sua architettura. Gli interni dell'hotel, realizzati dal famoso designer Thierry d'Istria, sono completati da una selezione di opere d'arte eclettiche, sculture e pezzi vintage.

Hotel Les Capitouls Toulouse Centre, Handwritten Collection, Toulouse, FranciaApertura maggio 2023

Nel cuore del centro storico della città, sul viale più bello, l'Hotel Les Capitouls Toulouse Center invita gli ospiti a scoprire la sua atmosfera affascinante e accogliente. Originariamente costruito come dimora storica privata, questo hotel combina con eleganza il fascino delle volte in mattoni di Tolosa con i comfort moderni e i nuovi elementi di design sostenibili.

Oru Hub Hotel, Handwritten Collection, Tallinn, EstoniaApertura maggio 2023

Situato nel centro di Tallinn, nella storica città vecchia, e a breve distanza in auto dalla costa, l'Oru Hub Hotel vanta strutture per lo yoga e una sala da tè. Dopo due anni di importanti lavori di ristrutturazione, l'hotel lancerà un nuovo concept di esperienza per gli ospiti che combinerà tempo libero, lavoro e cibo in modo unico.

Paris Montmartre Sacré Coeur*, Handwritten Collection, Parigi, FranciaApertura primavera 2024

Caratterizzato da una tipica facciata parigina e da camere intime e accoglienti, il Paris Montmartre Sacré Coeur si trova a pochi minuti a piedi dalla Basilica del Sacré Coeur e dalle strade acciottolate del bellissimo quartiere di Montmartre. L'hotel sarà la base ideale per esplorare la capitale francese e tutto ciò che ha da offrire.

Con l'obiettivo di portare la collezione a 250 strutture entro il 2030, Accor è attivamente alla ricerca di nuovi immobili da inserire nella Handwritten Collection in destinazioni di viaggio popolari in tutto il mondo.

*Il nome della struttura può cambiare prima dell'apertura

INFORMAZONI SU ACCOR

Accor è uno dei principali gruppi alberghieri a livello internazionale, composto da 5.300 proprietà e 10.000 punti di ristorazione in 110 Paesi. Il Gruppo vanta uno degli ecosistemi di ospitalità più diversificati e completamente integrati del settore che comprende oltre 40 marchi di hotel di lusso, premium, midscale ed economici, strutture per l'intrattenimento e vita notturna, ristoranti e bar, residenze private a marchio, strutture con alloggi condivisi, servizi di concierge, spazi di coworking e altro ancora. La posizione ineguagliata di Accor nell'ospitalità lifestyle - una delle categorie in più rapida crescita del settore - è guidata da Ennismore, una joint venture in cui Accor detiene una partecipazione di maggioranza. Ennismore è un'azienda di ospitalità creativa con un collettivo globale di marchi imprenditoriali e di fondatori con uno scopo ben preciso. Accor vanta un portafoglio impareggiabile di marchi distintivi e circa 230.000 collaboratori in tutto il mondo. I soci beneficiano del programma fedeltà lifestyle di Accor, ALL - Accor Live Limitless , un compagno di vita quotidiana che consente di accedere a una vasta gamma di premi, servizi ed esperienze. Attraverso i suoi impegni di sostenibilità globale (come il raggiungimento delle emissioni nette di carbonio entro il 2050, l'eliminazione globale delle plastiche monouso nell'esperienza degli ospiti dei suoi hotel, ecc.), le iniziative Accor Solidarity, RiiSE e ALL Heartist Fund, il Gruppo si concentra sulla promozione di azioni positive attraverso l'etica aziendale, il turismo responsabile, la sostenibilità ambientale, l'impegno nelle comunità, la diversità e l'inclusività. Fondata nel 1967, Accor SA ha sede in Francia e è quotata all'Euronext Paris Stock Exchange (codice ISIN: FR0000120404) e sul mercato OTC (Ticker: ACCYY) negli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni, visitare group.accor.com oppure seguiteci su Twitter, Facebook,LinkedIn, Instagram e TikTok.

Contatti per i media: Charlotte Thouvard, Senior Vice President Global Communications, charlotte.thouvard@accor.com; Mike Taylor, VP Group External Communications, mike.taylor@accor.com; Gautier Rouqayrol, Global Communications Manager,gautier.rouquayrol@accor.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1986160/Accor_Accor_introduces_Handwritten_Collection___a_global_portfol.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1986158/Accor_Accor_introduces_Handwritten_Collection___a_global_portfol.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1986159/Accor_Accor_introduces_Handwritten_Collection___a_global_portfol.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1986161/Accor_Accor_introduces_Handwritten_Collection___a_global_portfol.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1986162/Accor_Accor_introduces_Handwritten_Collection___a_global_portfol.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/accor-presenta-handwritten-collection-un-portafoglio-globale-di-hotel-curati-con-passione-301727091.html

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA