Adnkronos-Aepi: Salvini, 'intervento su bollette non è mio problema personale'

Roma, 17 set. "Continuo la mia battaglia a volte quasi personale, sembra che il problema delle bollette lo abbia Salvini o la mia mamma, non è così, perchè bar, ristoranti, negozi, panetterie, vetrerie, cartiere, falegnamerie e poi anche scuole, ospedali, pagano la luce il triplo. Un intervento adesso mette in sicurezza l'Italia, un intervento fra tre mesi rischia di lasciarci solo un disastro in eredità". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo alla festa nazionale della Confederazione Aepi.

