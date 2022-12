Afghanistan: cannoni ad acqua contro donne che protestano contro veto università

Kabul, 25 dic. Cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti. E' successo ieri, quando un gruppo di donne è sceso in piazza nella città di Herat, in Afghanistan, per protestare contro l'ordine si sospensione per tutte le studentesse dal frequentare le università nel paese. Riprese video che circolano sui social mostrano funzionari talebani che usano cannoni ad acqua per disperdere le manifestanti, mentre quest'ultime fuggono mente urlano loro "codardi".

L'annuncio dei talebani questa settimana di sospendere l'istruzione universitaria per le studentesse è stato l'ultimo passo di una repressione in corso contro le libertà delle donne afghane. La mossa è arrivata nonostante il gruppo avesse promesso, quando è tornato al potere lo scorso anno, che avrebbe rispettato i diritti delle donne.

