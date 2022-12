Afghanistan: Farnesina, 'preoccupazione per divieto a operatrici umanitarie di lavorare'

Roma, 25 dic. "Forte preoccupazione dell'Italia per la decisione delle Autorità di fatto di impedire alle donne operatrici umanitarie di lavorare in Afghanistan. Decisione inaccettabile e contraria a principi diritto umanitario. Il ruolo delle donne nelle attività di assistenza è insostituibile". Lo scrive in tweet la Farnesina, in riferimento alla decisione di oggi delle autorità di Kabul di vietare alle donne il lavoro nelle ong attive nel Paese.

