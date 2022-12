Afghanistan: Onu condanna divieto a donne di lavorare nelle Ong

Kabul, 25 dic. Le Nazioni Unite hanno condannato la decisione dei talebani che vieta alle donne di lavorare per organizzazioni non governative (Ong) perché viola i diritti fondamentali. I talebani al governo hanno giustificato la decisione affermando che il personale femminile delle Ong aveva infranto i codici di abbigliamento non indossando l'hijab.

Il decreto arriva pochi giorni dopo che le studentesse sono state bandite dalle università. Anche il segretario di Stato americano ha criticato la decisione dicendo che sarebbe "devastante per il popolo afghano".

