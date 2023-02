Afroamericano ucciso, 5 agenti si dichiarano non colpevoli

WASHINGTON, 17 FEB - I 5 agenti accusati della morte di Tyre Nichols, l'afroamericano pestato a sangue a Memphis il 7 gennaio e deceduto tre giorni dopo, si sono dichiarati non colpevoli. Lo riferisce la Cnn. Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr., Emmitt Martin III e Justin Smith, tutti afroamericani, sono stati licenziati dopo la morte del 29enne. Oggi sono comparsi in tribunale per la prima volta con i loro avvocati davanti a un giudice del tribunale penale della contea di Shelby e si sono dichiarati non colpevoli delle accuse di omicidio di secondo grado, aggressione aggravata, rapimento e cattiva condotta ufficiale. La prossima udienza è stata fissata per il 1 maggio. L'uccisione di Tyre Nichols è stato l'ultimo di una serie di episodi di violenza spropositata della polizia nei confronti della comunità nera e ha suscitato indignazione e proteste in tutti gli Stati Uniti.

