Ag.Entrate, 2 mesi in più per autodichiarazione aiuti covid

ROMA, 29 NOV - Due mesi di tempo in più per inviare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva da parte delle imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19. Un provvedimento firmato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sposta il termine per l'invio dell'autodichiarazione dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023. Il termine di presentazione dell'autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, era stato prorogato al 30 novembre 2022 da un precedente provvedimento. Il nuovo rinvio viene incontro alle segnalazioni pervenute da alcuni professionisti incaricati all'invio dai propri assistiti, che negli ultimi giorni hanno riscontrato difficoltà nell'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), operazione utile a reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle dichiarazioni da inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate. L'autodichiarazione serve ad attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea "Temporary Framework" e il rispetto delle varie condizioni previste.

