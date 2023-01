Agnelli: Orlando (Pd), 'con lui rapporto non sempre sano tra Stato e mercato'

Roma, 27 gen "Non si è sviluppata alcuna capacita' critica su una figura che è l'emblema di un rapporto non sempre sano tra Stato e mercato". Lo ha detto il deputato del Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, al 'Manifesto', parlando del ventennale dalla scomparsa di Gianni Agnelli.

Pubblicità

"Un rapporto che é stato la premessa al progressivo disimpegno del gruppo dall'Italia - ha aggiunto l'esponente dem - nonostante il forte sostegno pubblico, anche recente. Segno di una subalternità dell'Italia al gruppo, cosa che non è accaduta in Francia, dove lo Stato ha vincolato le risorse alla difesa della dimensione francese di Stellantis".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA