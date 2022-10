Agroalimentare, Ismea, nei primi 7 mesi export di 34,5 mld, +18%

Roma, 7 ott. La crisi energetica, l'impennata dei costi di produzione delle aziende e lo spettro di una recessione globale non hanno finora arrestato la corsa made in Italy agroalimentare sui mercati esteri. L'andamento delle spedizioni nazionali dell'agroalimentare è risultato molto positivo anche nei primi sette mesi dell'anno in corso, dopo aver raggiunto nel 2021 lo storico traguardo di 52 miliardi di euro. Da gennaio a luglio sono stati incassati dalle vendite all'estero introiti complessivi per 34,5 miliardi di euro, mettendo a segno un incremento di quasi il 18% sullo stesso periodo dello scorso anno. E' quanto rileva l'ultimo rapporto Ismea "La Bilancia dell'agroalimentare italiano".

