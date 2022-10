Ai Mondiali di volley le azzurre avanzano a punteggio pieno

Egonu e compagne battono 3-1 l'Olanda e accedono alla seconda fase con 15 punti. ROMA (ITALPRESS) - L'Italvolley femminile ha chiuso la prima fase dei Mondiali in corso di svolgimento in Olanda centrando il quinto successo consecutivo nella pool A. Le campionesse d'Europa nel big match del girone hanno sconfitto l'Olanda 3-1 (25-13, 22-25, 25-16, 25-21) davanti al numeroso pubblico di casa. Le cinque vittorie e i 15 punti conquistati permettono all'Italia di presentarsi con la migliore classifica per la pool E di Rotterdam, dove le ragazze di Mazzanti affronteranno le 4 squadre provenienti dalla Pool D: Argentina, Brasile, Giappone e Cina. "Adesso concentriamoci sulla seconda fase: si deciderá qui il nostro percorso in questa manifestazione", ha detto Mazzanti al termine del match contro l'Olanda. Tutte vittorie da 3 punti (senza mai arrivare al tie-break) per le azzurre, che hanno perso fin qui soltanto due parziali, ovvero uno contro il Belgio e il secondo contro le "Oranje". Quello azzurro é l'unico team, dei 16 rimasti in gara, a punteggio pieno. Solo la Serbia, come l'Italia, ha vinto le prime cinque gare giocate ma ha perso per strada un punto, vincendo al tie-break contro la Bulgaria. Nella sfida odierna, Davide Mazzanti ha puntato dal primo minuto su Alessia Orro, Caterina Bosetti, Cristina Chirichella, Elena Pietrini, Anna Danesi e Paola Egonu, con Monica De Gennaro libero. Panchina, invece, per il capitano Miriam Sylla. Martedí la prossima uscita delle azzurre, che sfideranno a Rotterdam l'Argentina. - foto Image - (ITALPRESS). pdm/gm/red 02-Ott-22 18:17

