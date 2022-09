Aiea, la situazione a Zaporizhzhia è insostenibile

VIENNA, 06 SET - "L'attuale situazione" nella centrale nucleare di Zaporizhzhia "è insostenibile". Lo afferma l'Agenzia internazionale per l'energia atomica nel suo rapporto diffuso oggi dopo la missione nell'impianto, la cui zona è da settimane sotto bombardamenti per cui Russia e Ucraina si accusano a vicenda. La missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia "ha osservato danni in diverse zone causati dagli eventi segnalati" in relazione al conflitto, "con alcuni dei danni vicino agli edifici del reattore". Lo scrive l'Aiea nel suo rapporto di 52 pagine diffuso questo pomeriggio. Gli esperti, prosegue il testo, "hanno osservato che alcuni lavori di riparazione erano già stati effettuati o erano in corso per alcuni dei danni e hanno notato che ulteriori lavori sarebbero necessari per riparare tutti i danni causati".

