Al via il tour siciliano dedicato ai proprietati di Citroìn Ami

ROMA (ITALPRESS) - Un tour itinerante all'insegna dell'avventura e della mobilitá sostenibile, dedicato a tutti gli appassionati proprietari di Citroìn AMI, a cui fará vivere un'esperienza unica e indimenticabile tra le piú importanti cittá della Sicilia. Il Tour si svilupperá dal 14 al 22 ottobre facendo tappa a: Catania (14 e 15 ottobre), Siracusa (16), Ragusa (17), Agrigento (18 e 19), Trapani (20), Palermo (21 e 22). Il tour sará animato dagli Ambassador protagonisti del programma "My Ami Superfan" che offre l'opportunitá ai potenziali interessati, di scoprire e provare Citroìn Ami - 100% ìlectric in un contesto inedito, direttamente a bordo del veicolo di uno dei clienti divenuti Ambassador di Citroìn Ami - 100% ìlectric. "My Ami Superfan" rappresenta un servizio nuovo, originale e accessibile, perfettamente in linea con la filosofia di Citroìn Ami - 100% ìlectric, che promuove l'interazione diretta tra le persone, facilita la scoperta del prodotto per i potenziali clienti e puó offrire un riconoscimento economico per l'Ambassador. Inoltre seguendo il tour si potrá in anteprima in Italia la nuova My AMI Buggy!. My Ami Buggy, é un'edizione ultra limitata a soli 50 unitá, giá tutte vendute online in Francia in meno di 18 minuti. My Ami Buggy, ha colpito il pubblico per il suo stile avventuroso che esprime libertá di movimento ed é ideale per le vacanze, con il suo abitacolo aperto verso il mondo esterno. Le portiere sono sostituite da strutture tubolari metalliche. Il tetto é apribile, grazie ad una capote in tessuto che si puó arrotolare, rimuovere e riporre dietro ai sedili, per godersi pienamente l'aria pura. Non passa certo inosservata con l'originale colore Khaki della carrozzeria, i suoi passaruota, i paraurti anteriore e posteriore, i suoi cerchi color oro e i suoi accessori gialli, che aggiungono un tocco di energia. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 14-Ott-22 13:04

