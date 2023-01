Al Volvo Studio di Milano il progetto artistico "Evolvo"

MILANO (ITALPRESS) - Evolvo é il nuovissimo progetto di Ponderosa Music & Art e Volvo Car Italia che porta al Volvo Studio di Milano tre appuntamenti serali all'insegna dell'innovazione tecnologica e dei suoi risvolti nella creativitá e nell'arte. Dal 19 gennaio al 9 marzo grandi nomi della musica duetteranno con l'artista sperimentale e sperimentatore Alex Braga (musicista, conduttore radiofonico, produttore discografico ed autore televisivo). Una vera e propria residenza artistica per esplorare nuove frontiere del suono e della musica attraverso esperimenti di improvvisazione. Tre performance uniche che porteranno il pubblico alla scoperta di A-Mint (Artificial Music Intelligence), la prima intelligenza artificiale adattiva in grado di decodificare lo stile di improvvisazione dell'artista - indipendentemente dal genere musicale suonato - e che lavora in tempo reale consentendo di esplorare una creativitá audio/visiva infinita. Uno strumento dalle incredibili potenzialitá creato dallo stesso Alex Braga insieme ai professori Antonino Laudani e Francesco Riganti dell'Universitá di Roma. Il primo artista ospite di Alex Braga sará Rodrigo D'Erasmo. Imperdibili anche i duetti inediti che vedranno come protagonisti Niklas Paschburg a febbraio e Ricciarda Belgiojoso a marzo. (ITALPRESS). trl/com 16-Gen-23 13:23

