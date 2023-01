Alimenti: su export carne italiana incontro al ministero Salute

Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) - Evidenziare e condividere le problematiche legate all'esportazione di carne italiane e dei relativi prodotti verso i Paesi terzi e fare il punto con le parti interessate. Questo l'obiettivo dell'incontro che si è svolto questa mattina al ministero della Salute, promosso dal sottosegretario Marcello Gemmato e aperto dai saluti del ministro Orazio Schillaci, alla presenza delle associazioni di categoria più rappresentative della filiera di produzione di carni italiane e delle Istituzioni. "Quello di oggi vuole rappresentare un primo incontro esplorativo: il dialogo tra politica, tecnici e rappresentanti delle imprese è la chiave per trattare in modo diretto le questioni aperte e individuare soluzioni condivise - ha detto Gemmato introducendo i lavori - Proprio per questo motivo ho voluto far sedere allo stesso tavolo i referenti del Masaf, i tecnici delle direzioni competenti di questo dicastero, e le principali organizzazioni rappresentative della filiera delle carni, per conoscere le criticità che impediscono l'export in alcuni mercati esteri, come ad esempio la Cina, e provare a superarle". Proficuo il giro di tavolo con le associazioni presenti, che hanno apprezzato l'iniziativa odierna e dimostrato la propria disponibilità a future interlocuzioni Garantire e certificare sicurezza e qualità dei prodotti agroalimentari di origine italiana è, infatti, una delle mission dei ministero della Salute; questo è possibile anche grazie al lavoro di rete con gli stakeholder e al dialogo costante e fattivo con i partner di esportazione.

