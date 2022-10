Alle Gallerie d'Italia di Torino in mostra le foto di Gregory Crewdson

TORINO (ITALPRESS) - Dal 12 ottobre 2022 al 22 gennaio 2023 Intesa Sanpaolo apre al pubblico alle Gallerie d'Italia - Torino la grande mostra "Gregory Crewdson. Eveningside", premiére mondiale della nuova serie di fotografie dal titolo omonimo, Eveningside (2021-2022) del grande fotografo di fama internazionale Gregory Crewdson. In parte commissionate da Intesa Sanpaolo, le immagini di Eveningside di Crewdson sono state concepite dall'artista come l'atto finale di una trilogia che abbraccia dieci anni di lavoro. La mostra é una rassegna di questa trilogia, curata da Jean-Charles Vergne, che inizia con Cathedral of the Pines (2012-2014) e An Eclipse of Moths (2018-2019), accanto ai precedenti scatti minimalisti di Crewdson, intitolati Fireflies (1996). Inoltre, nella sala multimediale all'avanguardia adiacente alla mostra all'interno del museo verrá proiettato Making Eveningside, un video dietro le quinte con musiche originali di James Murphy degli LCD Soundsystem, e Stuart Bogie, polistrumentista-compositore americano. "Con la mostra inaugurata oggi, Intesa Sanpaolo prosegue il brillante cammino avviato con l'apertura del museo torinese nel maggio scorso. Gregory Crewdson contempla e restituisce la vita nella sua quotidianitá - afferma Gian Maria Gros-Pietro, Presidente di Intesa Sanpaolo -. L'ospitare mostre come Eveningside ci riconduce alle motivazioni dell'impegno di Intesa Sanpaolo verso la cultura: la diffusione di valori che uniscono l'arte, le persone, la comunitá. La Banca coltiva questi valori con la stessa determinazione con cui concepisce il suo ruolo nei confronti della crescita dell'economia e della societá". "Accogliamo nella sede museale di Gallerie d'Italia a Torino l'opera del noto fotografo americano Gregory Crewdson, realizzata tra 2012 e 2022 nella contea di Berkshire nel Massachusetts - sottolinea Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo -. A pochi mesi dall'apertura, Palazzo Turinetti si é affermato come un punto di riferimento per la fotografia italiana e internazionale, grazie ai progetti fotografici commissionati da Intesa Sanpaolo, che sono specchio del tempo odierno e permettono al pubblico di confrontarsi con i temi della modernitá, anche nei suoi aspetti piú contraddittori. In questo modo, le attivitá di Gallerie d'Italia interpretano pienamente il ruolo e l'impegno di Intesa Sanpaolo a favore della crescita culturale e sociale del Paese". In netto contrasto con le foreste infestate, solitarie e remote di Cathedral of the Pines e con i vasti e desolati paesaggi post-industriali di An Eclipse of Moths, nella serie Eveningside Crewdson esplora momenti di contemplazione entro i confini della vita quotidiana, nei luoghi di lavoro e negli spazi adiacenti. Le figure che popolano gli scatti sono scarne e spesso viste attraverso le vetrine dei negozi, nel riflesso di uno specchio o posizionate sotto il proscenio banale della routine quotidiana: ponti ferroviari, portoni, portici, la tettoia di uno sportello bancomat, di una latteria, di un mercato rionale o di un negozio di ferramenta. Avvicinando il suo punto di osservazione alle figure e utilizzando una combinazione piú o meno intensa di luce e ombra, effetti speciali come nebbia, pioggia, fumo e foschia e, per la prima volta, il suo ormai onnipresente team di produzione e luci al completo in una tavolozza monocromatica, l'artista ricrea una ricca atmosfera gotica, evocativa dei film noir e del cinema classico, ma con le capacitá e la chiarezza della piú attuale tecnologia disponibile nella fotografia digitale. Eveningside é costituita da stampe digitali a pigmenti da 87,6 x 116,8 cm. Ogni serie della trilogia rappresenta tappe essenziali del percorso artistico e dell'evoluzione creativa di Crewdson nell'ultimo decennio, con temi che spaziano dalla dimensione intima e personale, alle visioni esistenziali ed espansive del mondo, fino alla riflessione sul profondo rispetto e sull'ammirazione per la storia della fotografia, della pittura, del cinema e di altri mezzi, tutti reinventati per raccontare le sue storie. Realizzate in isolamento dall'artista nel 1996, con due macchine fotografiche su pellicola analogica in bianco e nero, le immagini di Fireflies offrono nella loro semplicitá un tessuto connettivo e un contrappunto. Il catalogo in edizione italiana, francese e inglese é realizzato da Edizioni Gallerie d'Italia | Skira. La mostra sará inoltre accompagnata da un calendario di incontri pubblici gratuiti, il programma #INSIDE che prevede talk con ospiti di rilievo ed eventi speciali, in programma il mercoledí alle 18:30, a corredo delle mostre in corso. A inaugurare il ciclo di appuntamenti sará il talk in programma il 12 ottobre che vedrá protagonisti Gregory Crewdson e Jean Charles Vergne moderati da Alessia Glaviano, Head of Global PhotoVogue and Director of PhotoVogue Festival. Il museo di Torino, insieme a quelli di Milano, Napoli e Vicenza, é parte del progetto museale Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo, guidato da Michele Coppola - Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici della Banca. - foto ufficio stampa Intesa Sanpaolo - (ITALPRESS). sat/com 11-Ott-22 13:13

