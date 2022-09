Alle Gallerie d'Italia di Torino una mostra su Lisetta Carmi

TORINO (ITALPRESS) - "Lisetta Carmi. Suonare Forte" é il titolo della nuova mostra ospitata alle Gallerie d'Italia di Torino. Intesa Sanpaolo, guidata da Carlo Messina, apre al pubblico dal 22 settembre 2022 al 22 gennaio 2023 una grande mostra monografica dedicata a una delle personalitá piú interessanti del panorama fotografico italiano recentemente scomparsa all'etá di 98 anni. La mostra "Lisetta Carmi. Suonare Forte" é realizzata con la curatela di Giovanni Battista Martini, curatore dell'archivio della fotografa, con un "corto" creato per l'occasione da Alice Rohrwacher. Con il progetto "La Grande Fotografia italiana" affidato a Roberto Koch, editore, curatore, fotografo e organizzatore di eventi culturali intorno alla fotografia, le Gallerie d'Italia - Torino si propongono di dare spazio ai maestri della fotografia italiana attraverso una serie di mostre monografiche: "Lisetta Carmi. Suonare Forte" inaugura il primo di questi appuntamenti volti a celebrare la grande fotografia italiana del Novecento. Il titolo della mostra dedicata a Lisetta Carmi evoca la sua formazione di pianista ma anche il coraggio di cambiare direzione, di intraprendere percorsi diversi, per seguire la sua ostinata volontá di dare voce agli ultimi. Giovanni Bazoli, Presidente Emerito di Intesa Sanpaolo, dichiara: "Con la mostra dedicata ai toccanti reportage di Lisetta Carmi, la nostra banca dá inizio a un ciclo espositivo che connota il nuovo museo di Piazza San Carlo a Torino come sede privilegiata di studio della fotografia storica. Qui ha trovato collocazione l'Archivio Publifoto, acquisito da Intesa Sanpaolo, e qui si offre al visitatore l'opportunitá di conoscere e apprezzare la fotografia storica come testimonianza di un passato che interroga ancora le coscienze. L'attenzione che il nostro museo riserva a questa forma espressiva si pone in piena coerenza con il ruolo d'avanguardia che Torino svolge nella ricerca storica sulla fotografia italiana". In mostra sono presenti oltre 150 foto scattate tra gli anni Sessanta e Settanta, che fanno parte dei suoi lavori piú significativi: dallo straordinario reportage sul mondo dei travestiti, unico nel suo genere (pubblicato negli anni Settanta in un libro oggi divenuto di culto) con immagini in bianco e nero e a colori, alla serie del parto, dai lavori fotografici dedicati al mondo del lavoro in Italia alla sequenza dell'incontro con Ezra Pound. La mostra é divisa in otto sezioni. In una, "Donne 1962 - 1977", emerge come Lisetta Carmi abbia viaggiato molto prestando grande attenzione alla figura femminile: Israele, Europa, India, Afghanistan, Venezuela, Marocco, Messico, usando la fotografia come strumento di indagine per capire e far capire il mondo. La figura della donna é spesso al centro della sua attenzione, con una galleria di ritratti scattati nei tanti paesi visitati. Nel dicembre del 1965 Carmi realizza un corposo reportage all'interno della metropolitana di Parigi a cui é dedicata la sezione "Metropolitan 1965". Tornata a Genova, seleziona una quarantina di immagini, (esposte tutte insieme per la prima volta) le stampa e compone un volume di grandi dimensioni, realizzato in un'unica copia d'autore. Con Mêtropolitain, l'anno seguente si aggiudica il secondo Premio per la cultura nella Fotografia a Fermo. A sottolineare il rapporto mai interrotto di Lisetta con la musica, grazie alle moderne tecnologie di diffusione sonora direzionale, nella sezione "Quaderno Musicale di Annalibera" sará possibile ascoltare i brani musicale di Luigi Dallapiccola osservando i fotogrammi che Carmi ha realizzato ispirandosi alla musica del maestro fiorentino. Nella sezione dedicata al lavoro troveremo invece la musica di Luigi Nono che accompagnerá il visitatore alla visione delle fotografie scattate dalla fotografa all'interno dello stabilimento Italsider, lo stesso dove Luigi Nono e Giuliano Scabia registrano i rumori per "La fabbrica illuminata", dedicata agli operai del complesso siderurgico. Nel percorso espositivo, inoltre, é la stessa fotografa a raccontare alcuni suoi lavori attraverso brevi video. Decana dei fotografi italiani, classe 1924, Lisetta é stata una delle personalitá senza dubbio piú brillanti e originali del panorama fotografico italiano. Alla fotografia ha dedicato venti anni della sua vita, mettendo gli esseri umani al centro della sua ricerca, mossa da una profonda empatia e dal desiderio di comprendere. Ad accompagnare la mostra é previsto anche un public program che approfondisce, amplifica e sviluppa i temi trattati dall'esposizione temporanea. Gli incontri #INSIDE vedranno la partecipazione di esperti e professionisti impegnati in una serie di eventi, con accesso gratuito, per condividere riflessioni e spunti con il pubblico (in programma il mercoledí alle ore 18.30) in occasione delle giornate di apertura serale del museo. Il catalogo della mostra é realizzato da Edizioni Gallerie d'Italia|Skira. La sede espositiva di Torino, insieme a quelle di Milano, Napoli e Vicenza, é parte del progetto museale Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo, guidato da Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici. (ITALPRESS). -foto ufficio stampa Intesa Sanpaolo- mgg/com 21-Set-22 16:11

