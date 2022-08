Allegri "Scudetto? Non siamo favoriti, bisogna lavorare in silenzio"

"Nessun allarme infortuni. Chiesa? Spero torni prima dei Mondiali" TORINO (ITALPRESS) - Un passo alla volta. Massimiliano Allegri lo ripete piú volte, la Juventus deve pensare solo a se stessa e non fare voli pindarici, perché al momento per lo scudetto sono altri i favoriti. Milan e Inter, per esempio. "Bisogna lavorare in silenzio e tenere un profilo basso - dice il tecnico in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria a Marassi -. Ci sono 8 squadre, il livello é alto. Quattro giocheranno in Champions, due l'Europa League, una la Conference. Una guarderá in tv le altre. Sará un campionato piú avvincente. Dobbiamo fare un passettino alla volta, non dobbiamo andare troppo in lá. Al momento sulla carta il Milan é favorito perché ha vinto lo scudetto e l'Inter si é rinforzata. La stagione é lunga, dobbiamo pensare a noi stessi. Noi in questo momento non possiamo essere i favoriti. Bisogna solo lavorare e vedere a gennaio se possiamo lottare". Tre mesi a tutta e poi vedere, all'anno nuovo, dove questa nuova Juve sará. Venti partite, "un passo per volta, senza farsi distrarre: abbiamo due obiettivi, passare il turno di Champions e rimanere tra le prime quattro. A gennaio ci sará un'altra stagione, con il recupero di Chiesa e Pogba...". Allegri frena gli entusiasmi sul recupero dell'ex Fiorentina. "L'infortunio di Chiesa va bene. Io sarei contento se rientrasse prima della sosta dei Mondiali. Non possiamo sognare. Sono attaccato con i piedi per terra, sono molto pragmatico e realista. In questo momento non posso fare affidamento su Federico, é normale che sia cosí". Di mercato Allegri non vuole parlare. "Rabiot? Domani gioca. Ha fatto una stagione importante, ottima - aggiunge -. Zakaria? Del mercato non parlo, in 10 giorni possono cambiare tante cose. E poi se ne occuperá la societá". E sugli infortuni, dice: "I pensieri in questa settimana sono stati buoni, perché si é vinto, siamo tranquilli e sereni. Per quanto riguarda gli infortuni, succede un infortunio alla Juventus muscolare e sembra che venga giú il castello delle carte...Di Maria ha avuto un problema all'adduttore, sará fuori 7-10 giorni o recupererá prima. Pogba, il menisco non posso farci nulla. McKennie se in America gli esce una spalla non posso farci nulla. Szczesny? Ha avuto un problema all'adduttore, poi abbiamo Perin che é un portiere molto bravo e affidabile: gli infortuni fanno parte della stagione, ma non sono allarmato. Il resto della squadra sta abbastanza bene, bisogna lavorare in silenzio per migliorare". Sta abbastanza bene anche Bonucci, anche se non sará rischiato. "Leo é affaticato. Domani tiro la monetina, se esco un gatto gioca Gatti, se esce un cane gioca Rugani...Kostic? Buon acquisto. Di mercato non parlo, noi indipendentemente da quello che sará il mercato dovremo fare il massimo. Vedremo a fine stagione". Ma domani c'é la Samp. E Allegri avvisa: "Troveremo una squadra che ha fatto una bella partita con l'Atalanta: a Genova ci sono sempre partite complicate. Bisognerá anche difendere bene. Quando prendono coraggio e sono spinti dal pubblico diventa il momento piú difficile della partita, per cui bisogna essere molto bravi". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). fsc/red 21-Ago-22 13:16

