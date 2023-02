Allegri "Vlahovic titolare contro la Lazio, Pogba out"

"Il -15 in campionato? Il contraccolpo ci puó stare ma non sia un alibi" TORINO (ITALPRESS) - "I giocatori erano dispiaciuti, ma questa é la Coppa Italia ed é un'altra competizione. Dobbiamo mettere da parte il campionato e poi ne riparleremo da lunedí: ci aspetta ora una partita difficile, contro una squadra che sta facendo ottime cose. Sará una partita secca". Massimiliano Allegri 'cancella' per il momento il tonfo interno col Monza e invita la Juve a pensare solo al quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio, in programma giovedí sera allo Stadium. Il tecnico bianconero non ha in programma di far riposare chi ha giocato di piú finora anche perchê da gennaio "é ripartito un altro campionato. A parte Bonucci, l'unico che non sará disponibile é Pogba che ha avuto un indolenzimento ai flessori. Normale quando un giocatore resta tanti mesi fuori". Allegri ha peró detto che Vlahovic "dovrebbe giocare dall'inizio. Gli altri li devo ancora decidere nell'ottica di una partita che puó anche finire nei 120 minuti. I cambi diventeranno importanti" e Cuadrado "é in gran forma". In coppa non ci sará la pressione che c'é in campionato nel recuperare dopo la penalizzazione: "È un obiettivo diverso dal campionato - ha ribattuto il tecnico bianconero -. Dopo la reazione buona avuta con l'Atalanta, ci poteva essere un calo e cosí é stato. I 15 punti non sono un alibi, é normale che ci sia stato un contraccolpo ma noi dobbiamo andare in campo e fare il meglio possibile. Poi credo sia la prima volta che vengono tolti 15 punti in questa fase del campionato. Il nostro obiettivo ora é riprendere piano piano, un passettino alla volta. Domani é la Coppa Italia ed é differente". In un momento complicato, il lavoro dell'allenatore diventa ancor piú psicologico: "Dopo la scossa ci vuole un attimino di riassestamento e bisogna essere bravi nel farlo velocemente. Siamo 13esimi in campionato e bisogna raggiungere quella che sta davanti. È semplice, un passettino alla volta". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). xg3/glb/red 01-Feb-23 15:17

