Allnet.Italia selezionata da Intesa SanPaolo per il prestigioso percorso ELITE lounge

CASALECCHIO DI RENO, Italy , 24 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- Allnet.Italia, distributore indipendente ad alto valore aggiunto specializzato in soluzioni innovative nell'IT e nelle telecomunicazioni, parteciperà alla terza edizione di ELITE lounge. ELITE, lanciato da Borsa Italiana nel 2012 e oggi parte del Gruppo Euronext, è l'ecosistema che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici.

Allnet.Italia, in virtù dei risultati di crescita importanti raggiunti negli ultimi anni, ha meritato l'invito al programma Elite per il suo successo sul mercato, dove una lungimirante strategia fondata su partnership internazionali ed innovazione ha contribuito a realizzare un fatturato di circa 110 milioni di consolidato nel 2022, rispetto ai 92 milioni del 2021 con una crescita annua sul 2021 del 17%. L'azienda ha anche dimostrato una forte voglia di mettersi in gioco sul piano della responsabilità sociale e ambientale, con progetti che puntano sulla sostenibilità e lo sviluppo di una cultura aziendale inclusiva che promuove il benessere di comunità e dipendenti. Allnet.Italia ha infatti come obiettivi la transizione al 100% paperless e di conseguire la certificazione ESG entro la fine del 2023.

Con questa nuova avventura, Allnet.Italia si affaccia a un ampliato network pan-europeo di imprenditori, partner, broker e investitori di successo focalizzati ad aiutare le migliori aziende di tutto il mondo a trasformare la loro visione in piani strategici e risultati raggiungibili. Grazie alla consulenza esperta e tecnica dei più solidi e importanti partner in Italia, Allnet.Italia ha accesso a servizi integrati e a una rete di professionisti e investitori internazionali per agevolare il suo accesso al mercato dei capitali.

Il programma formativo, infatti, prevede moduli di approfondimento trasversali legati ai percorsi di sviluppo e crescita dell'impresa attraverso l'internazionalizzazione, l'innovazione strategica, la cultura aziendale, la buona governance ed il reperimento delle giuste risorse finanziarie, tutte aree di forte consolidamento per Allnet.Italia.

Emiliano Papadopoulos, CEO di Allnet.Italia dichiara: "Siamo onorati di unirci ad un gruppo selezionato di aziende che vogliono misurarsi con sfide sempre più ambiziose e raggiungere nuovi traguardi. Se da una parte l'innovazione continua, e la curiosità che naturalmente l'accompagna, giocano un ruolo consolidato nel nostro operato, dall'altra sappiamo che è giunto il momento di bilanciare strategicamente la nostra grinta con un approccio strutturato a 360° e per questo stiamo rivolgendo particolare attenzione ad alcuni aspetti di management, quali lo sviluppo di una cultura di azienda resiliente, di processi di buona governance dimostrabili e di una strategia ESG a tutti gli effetti. La partecipazione al programma ELITE offre ulteriore stimolo e strumenti essenziali per assisterci nel nostro percorso di sviluppo e continuare ad acquisire maggiore visibilità e solidità."

ALLNET.ITALIA – Distributore indipendente ad alto valore aggiunto è il partner ideale per l'innovazione e la trasformazione costante in ambito ICT. Fondata nel 2000 a Bologna e con un'alleanza strategica con ALLNET GMBH basata a Monaco, in Germania, si rivolge ai mercati professionali verticali, lavorando a stretto contatto con System integrator, ISP, installatori e rivenditori certificati, fornendo soluzioni di infrastruttura ed applicazioni ICT complete e personalizzate per le piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione, il settore bancario e quello industriale. Per maggiori informazioni su Allnet.Italia: www.allnet-italia.it

