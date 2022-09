Alluvione Marche: Draghi alle 18.15 ad Ostra, incontro con Acquaroli e riunione operativa

Roma, 16 set. Il premier Mario Draghi ha lasciato Palazzo Chigi subito dopo la conferenza stampa per raggiungere l'area delle Marche piegata dall'ondata di maltempo. L'arrivo del presidente del Consiglio è previsto alle ore 18.15 circa ad Ostra, insieme al capo della Protezione civile Fabrizio Curcio per una visita in autovettura della zona alluvionata.

Arrivati nella frazione di Pianelle, Draghi incontrerà il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, il prefetto di Ancona, il capo dei Vigili del Fuoco e il sindaco di Ostra. A seguire trasferimento alla sede del Comune di Ostra dove si svolgerà una riunione operativa con il coordinamento dei soccorsi e con le autorità locali.

